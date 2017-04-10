'de silahlı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 10.4.2017 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.4.2017 16:10
Kağıthane'de silahlı soygun

Belediyesi'nin otoparklarına ait hasılatı taşıyan aracın önünü otomobille kesen silahlı 2 kişi görevliyi etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 10 bin TL gaspedip kaçtı. .

Olay, Etibank Caddesi'nin Güneş Sokak ile kesiştiği noktada öğle saatlerinde gerçekleşti. Belediyenin otopark işletmelerine ait haftasonu hasılatını taşıyan sivil aracın önü bir başka otomobille kesildi. Otomobilden inen silahlı 2 kişiden 1'i para taşıyan araca yönelip görevliyi etkisiz hale getirdi ve içinde yaklaşık 10 bin lira bulunan çantayı aldı. cular aynı otomobile binip gözden kayboldu.

Olay yerine gelen polis soyguncuların izini bulmaya yarayacak delil aradı, belediye görevlisinin anlattıklarını dinledi. Bu arada Belediye yetkileri de olay yerine geldi. Polis kaçan soyguncuları yakalamaya çalışıyor.

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Kağıthane'de silahlı soygun
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