Kağıthane'de silahlı soygun

Olay, Kağıthane Etibank Caddesi'nin Güneş Sokak ile kesiştiği noktada öğle saatlerinde gerçekleşti. Belediyenin otopark işletmelerine ait haftasonu hasılatını taşıyan sivil aracın önü bir başka otomobille kesildi. Otomobilden inen silahlı 2 kişiden 1'i para taşıyan araca yönelip görevliyi etkisiz hale getirdi ve içinde yaklaşık 10 bin lira bulunan çantayı aldı. Soyguncular aynı otomobile binip gözden kayboldu.

Olay yerine gelen polis soyguncuların izini bulmaya yarayacak delil aradı, belediye görevlisinin anlattıklarını dinledi. Bu arada Belediye yetkileri de olay yerine geldi. Polis kaçan soyguncuları yakalamaya çalışıyor.