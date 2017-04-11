3. Havalimanı’nda inşaat yarılandı

Tüm etapları tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak ve Türkiye'nin en büyük alt yapı projesi konumundaki İstanbul Yeni Havalimanı'nda (İYH) yolun yarısına gelindi. İYH'nın inşaatını gerçekleştirmek ve 25 yıl boyunca işletmesini yapmak üzere kurulan İGA, şu ana kadar yüzde 50'ye yakın bir bölümü tamamlanan havalimanı için yeni bir film yayımladı. 'Bu eser hepimizin' başlığı altında önce İGA' nın sosyal medya kanallarında yayımlanan ve ardından televizyonlarda gösterilecek reklam filminde "Bizim hayallerimiz de gönlümüz de sınır tanımaz. Biliriz ki büyük eserler için büyük düşünmek gerekir. Bu inançla, yeryüzünün en büyük havalimanı hepimizin olsun diye, güçlü ve büyük Türkiye için çalıştık, yolun yarısına vardık" ifadeleri kullanıldı. 23 bin kişinin çalıştığı havalimanı şantiyesindeki çalışan sayısı havaların ısınmasıyla birlikte haziran ayının sonlarına doğru 30 bine çıkacak ve inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Toplam 4 etaptan oluşan ve ilk etabı 28 Şubat 2018 tarihinde hizmete girmesi planlanan havalimanı, tamamlandığında yolcu sayısı, kapladığı alan, terminal binası ve otoparkı başta olmak üzere birçok alanda dünyanın en büyüğü olacak.