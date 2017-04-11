Nasıl yanacağını merak edip kendini ateşe verdi

Adana merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Mehmet Ali D., yemek için arkadaşından borç aldı. Çukurova Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği okuyan genç, parayı aldıktan sonra konakladığı erkek öğrenci yurdundan çıktı. Borç aldığı parayla üç şişe kandil yağı alan Mehmet Ali D. boş bir araziye gitti. Daha sonra, kandil yağlarını üzerine dökerek, kendini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Mehmet Ali D. koşmaya başladı. O sırada çevredeki vatandaşlar fark edip gence su dökerek söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından genç, Adana Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anında Mehmet Ali D.'yi söndüren Çağlar Dinç, "Bize 'Nasıl yandığımı merak ederek yaktım kendimi' dedi. Durumu ise çok kötüydü, elbiseleri tamamen yanmış çırılçıplak bir haldeydi. Üstüne su döktüm" dedi.