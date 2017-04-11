Bilim insanları, "Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıktı" sorusuna yeni bir yanıt getirdi: Önce yumurta vardı, tavuk ondan çıktı... Bilinen en eski yumurta fosili, 190 milyon yıllık. Bu fosilden yola çıkan Fransız bilim insanları, kuşumsu bir dinozor türü olan ve kuşların atası olarak kabul edilen Archaeopteryx'in ise bu yumurtaların ortaya çıkmasından 40 milyon yıl sonra yeryüzünde görüldüğünü öne sürüyor. Bu teoride tavuğun aslında daha önce tavuk olmayan bir kuşun soyundan günümüze geldiği iddia ediliyor. Ancak Sheffield ve Warwick üniversitelerinden bilim insanlarının yaptığı bir çalışma, ortaya sunduğu kanıtlarla tavuğun yumurtadan önce var olduğunu ileri sürüyor. Çalışmaya göre yumurtanın kabuğunu oluşturan ovocledidin- 17 (OC-17) isimli protein sadece tavuğun yumurtalıklarında oluşuyor.



ÇEŞİTLİ TEZLER...

Bu nedenle yumurtanın var olabilmesi için öncelikle bir tavuğa ihtiyaç duyduğu ve yumurtanın öncelikle tavuktan çıktığı belirtiliyor. M.Ö. 340'lı yıllarda yaşayan Antik Yunan filozofu Aristotales'ten, Fransız filozof Denis Diderot ve İngiliz biyolog Charles Darwin'e kadar birçok bilgin bu sorunun cevabını aramış ve farklı yanıtlar vermişti.