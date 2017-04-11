Yengesini ve arkadaşını "fuhuş yaptğı için" öldürmüş!

Adana'da Doğan Barık, cezaevinde olan kardeşinin eşi Senem Barık ve arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Başak Mahallesi 978 Sokak üzerindeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Doğan Barık ve beraberindeki kimliği belirsiz kişiler, eşi cezaevindeki Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı saat 20.45 sıralarında kırmızı bir Otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Başak Mahallesi'nda boş bir araziye getirdiği yengesi Senem Barık ile arkadaşı Sevgilibaş'ı otomobilden indiren Doğan Barık, iki kadını da av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri sokağa çıkınca, Barık'ın otomobildeki arkadaşları kaçarak uzaklaştı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Doğan Barık, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, başlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan iki kadının da öldüğü belirlnedi. Polislerin olay yerinde inceleme yapmasının ardından Barık ve Sevgilibaş'ın cesetleri, Adana Adli Tıp Kurumu 'nun morguna kaldırıldı.

FUHUŞ İDDİASI

Katil zanlısı Doğan Barık'ın, kardeşinin cezaevine girmesinin ardından Senem Barık'ın fuhuş yapmaya başladığı için arkadaşını da aracılık ettiği için öldürdüğü öne sürüldü. Kırmızı otomobil ile kaçan diğer zanlıları yakalamlak için çalışma başlatan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

2 KADININ ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ 6 GÖZALTI

Adana'da Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilbaş'ın dün gece öldürülmesi olayı ile ilgili cinayet şüphelisi ve 5 akrabası gözaltına alındı.

Merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan cezaevinde bulunan amcası Arap Barık'ın eşi Senem Barık ile arkadaşı Zeliha Sevgilibaş'ı dün saat 21.30 sıralarında kırmızı renkli bir otomobile bindirdikten sonra kaçıran Doğan Barık, iki kadını Başak Mahallesi'nde boş bir arazide av tüfeğiyle öldürdü. Barık, kısa süre sonra polis tarafından yakalanırken çifte cinayeti işlediğini itiraf etti. Barık'ın ifadesi doğrultusunda babası Ayhan Barık, dedesi Hikmet Barık, 17 yaşındaki kardeşi ile 2 amcası gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirilen katil zanlısı, gazetecilerin sorusunu yanıtsız bırakırken, baba Ayhan Barık ise cinayeti oğlunun namus için işlediğini ve olayla ilgisinin olmadığını söyledi. 6 şüpheli sağlık kontrolü ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Barık'ın polise verdiği ifadede yengesi ve arkadaşını fuhuş yaptıkları için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.