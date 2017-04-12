Bir Vietnamlı olarak ‘Evet’in önemini gördüm

İzmir'de önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Başbakan Binali Yıldırım'ın vatandaşlara hitap ettiği tarihi mitinge katılan yüzbinler arasında, Diyarbakır'da 23 Temmuz 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Tansu Aydın'ın (37) Vietnamlı eşi Vu Yhuy Tuanvi Aydın da vardı. Üzerinde "Güçlü bir Türkiye için evet" yazılı şapkasıyla Gündoğdu meydanına gelen ve Gaziemir Kaymakamlığının da desteğiyle ön sıralarda yer alan Vu Yhuy Tuanvi Aydın, İzmirlilerin "Evet" coşkusuna katılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi.
'HER ÜLKEYE NASİP OLMAZ'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyen Vu Yhuy Tuanvi Aydın, "Ülkeyi bölmeye çalışan 'hayır'cı terör örgütlerine karşı, Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın yanındayım. Onlara destek olmak için de mitinge katıldım. Türk vatandaşı olduğum için referandum
da ben de oy kullanacağım ve ülkenin geleceği için 'evet' diyeceğim. Çünkü bir Vietnamlı olarak 'evet'in ne kadar önemli bir karar olduğunu biliyorum. Türk halkı da gerçekleri görüp ona göre oy kullanmalı. Benim eşimi terör örgütü PKK şehit etti. Şimdi PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleri referandumda 'hayır' için çalışıyor. Düşmanlarımız 'hayır' derken bize 'evet' demek düşer. Türkiye çok güzel bir ülke. Bu ülkenin değerini bilmek ve sahip çıkmak lazım. Herkes bu bilinçte olmalı. Erdoğan gibi bir lidere sahipsiniz. Böyle bir lider her ülkeye nasip olmaz. Bunun kıymetini bilin" dedi.
YANLIŞ ARAMAYLA TANIŞTILAR
Ülkesinde avukat olan ve telefonda kuzeni ile görüşmek isterken Almanya kodu yerine yanlışlıkla Türkiye'nin kodunu çevirip Tansu Aydın'la tanışan ve 3 ay internette yazıştıktan sonra aşık olup evlenen Vu Yhuy Tuanvi Aydın, şehit eşinin cenaze aracındaki tabutuna sarılmasıyla tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Eşini kaybettikten sonra ülkesine dönmek zorunda kalan Vu Yhuy Tuanvi Aydın, Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşı olması ve geçen ağustosta şehit maaşı bağlanmasının ardından, çocukları Eliz (12) ve Luck (9) ile birlikte Türkiye'ye dönerek İzmir'e yerleşti. Çocuklarının eğitimini de İzmir'de sürdüren Vu Yhuy Tuanvi Aydın, eşinin Zonguldak'taki mezarını da sık sık ziyaret ediyor.