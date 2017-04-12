Eli titremedi kasten kızımı balkondan attı

İstanbul'da baldızının 3 yaşındaki oğlunu kıskanıp, çocuğun yüzüne kimyasal madde döken enişte Cihan Araçman'ın ardından benzer bir olay Mersin'de yaşandı. Henüz 3.5 yaşında olan H. Dağ, anneannesinin Mezitli içesindeki evinde 22 Mart günü 12'nci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Polis olay sırasında evde bulunanların ifadesini aldı. Anne Devran Dağ (27), kızının balkondan kendi başına düşmeyeceğini belirtip, o gün evde olan herkesten şikâyetçi oldu. Çelişkili ifade veren Devran Dağ'ın kuzeni Türkan İlhan (22) tutuklandı. Olayın kaza değil, cinayet olduğunu öne süren anne Devran Dağ şunları söyledi: "Kuzenim olan Türkan, annesi tarafından küçük yaşta terk edildi, 16 yaşındayken evlendirildi. 2 çocuğu oldu, eşi de onu terk etti. Babası kabul etmeyince annem ona evini açtı. Olay gecesi biz de annemin evindeydik. Türkan'ın her ihtiyacına koşar, ona yardım ederdik. Ama o benim meleğimi, kızımıelimden aldı. Bütün aile H.yi çok seviyordu. Türkan, H.'yi kıskanıyordu. Onun çocukları çok ilgi görmediği için bunu yaptığını düşünüyorum. En ağır cezayı alsın istiyorum."Baba Emrah Dağ da kızının ölümünden Türkan İlhan'ın sorumlu olduğunu belirterek, "Türkan olay sonrasında hiç panik olmamış. İnsan çocuğu elinden düşürmüş olsa çığlık atar, telaşlanır, 'ambulansa haber verin' der. Eşim kızımızı odada televizyonun karşısına bırakmış ve bebekle ilgilenmek üzere diğer odaya geçmiş. Bu sırada odanın ışığı açık, balkon kapısı kapalı. Aradan 4-5 dakika geçince bu kadın odaya giriyor, ışığı kapatıyor. Planlı olarak kızımızı öldürdü. Türkan, bir baldızıma olay sırasında 'banyodaydım', diğer baldızıma ise 'mutfaktaydım' demiş. Kıskanç bir kadın, bizim mutluluğumuzu kıskandığı için yaptı" dedi.Baba Emrah Dağ, olaydan sonra Türkan İlhan'ın Adana'da bir hastaneye gidip, ruh ve sinir hastalıkları bölümünden rapor almak istediğini öne sürerek, "Sağlıklı olduğu için doktor rapor vermemiş. İfadesinde önce olayı inkâr etmiş. Daha sonra hava almak için Fransız tipi balkonu açtığını, H.'yi de kucağına aldığını ve eli titrediği için düşürdüğünü söylemiş. Fakat savcı keşif için eve geldi. Yapılan incelemede kızımın kazayla düşmediği, bilerek atıldığı ortaya çıktı" dedi. Savcılık Türkan İlhan'ın "kendini savunamayacak yaştaki çocuğu yüksekten atarak öldürmek" suçundan müebbet hapsini istiyor.