Konuşma engelli lise öğrencisine yapılan şaka hastanede bitti

Edinilen bilgiye göre, konuşma engeli olan 16 yaşındaki Ahmet Yıldırım sınıfta oturduğu sırada, arkadaşları parmağına şaka amaçlı çelik yüzük taktı. Daha sonra Yıldırım, yüzüğü çıkartmak istedi ancak yüzük parmağına dar geldiği için bir türlü çıkartamadı. Bu arada parmağı da şişti. Okuldaki yetkililer öğrenciyi hemen Adana Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye de Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Cankur ekipleri çağrıldı. Cankur ekipleri, kesme aparatı ile 3 dakika süren işlemin ardından, yüzüğü çıkarmayı başardı.