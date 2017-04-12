Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 12 Nisan 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun 826'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 1, 4, 10, 26, 32 ve artı 9 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi, 724 bin 172 lira ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 724 bin 172 lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 4 bin 23 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 216 kişi 335 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 815 kişi 34 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 960 kişi 20 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 583 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 55 bin 965 kişi 6 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 186 bin 765 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Antalya'nın Korkuteli ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 413 bin 904 lira 65 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 961 bin 963 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 536 bin 423 lira 25 kuruş aktarıldı.