’ uslanmadı, yine yakalandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.4.2017 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 16:44
’Otoban Ayşe’ uslanmadı, yine yakalandı

Adana’da 33 yaşındaki E.D.’yi otoyolda erkeklere pazarladığı iddiasıyla, ’’ takma adıyla tanınan 54 yaşındaki Ayşe A., Ahlak Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu üzerinde, geçen araçlara otostop çekip, duranlarla para karşılığı ilişkiye giren kadınlar olduğu bilgisini alan Ahlak Bürosu ekipleri, çalışma başlattı. Müşteri gibi hareket eden ekipler, Sarıçam İlçesi'nde park alanında otostop yapan Ayşe A.'nın yanında durdu. Pazarlık yapan polisler, E.D. ile birlikte olma karşılığında 150 lira verdi. Parayı alan Ayşe A. ile E.D. ekipler tarafından gözaltına alındı.

"MADDİ SIKINTILARIM VARDI, BANA MÜŞTERİ BULMASINI İSTEDİM"

Ahlak Büro Amirliği'ne götürülen E.D., kendi isteği ile yaptığını, Ayşe A.'dan da müşteri bulmasını istediğini söyleyerek, "Piyasada Ayşe'nin lakabı '' olarak bilinir. Maddi sıkıntılarım vardı, kendisinden bana da müşteri bulmasını istedim. Karşılığında da her bulduğu için 50 lira komisyon veriyordum" diye ifade verdi.

E.D. sorgusunun ardından serbest bırakılırken Ayşe A., fuhuş için aracılık yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

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’Otoban Ayşe’ uslanmadı, yine yakalandı
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