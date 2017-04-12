Ünlü sanatçı yoğun bakıma alındı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 12.4.2017 06:00 Güncelleme Tarihi: 12.4.2017 06:29
Ünlü sanatçı yoğun bakıma alındı

Ünlü ses sanatçısı Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ünlü ses sanatçısı , Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu.

Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı. Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti.

Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında birde yırtık olduğu tespit edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü sanatçı yoğun bakıma alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz