Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 13 Nisan 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 495'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 4, 11, 30, 41, 47 ve 51 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen 2 kişi on üç milyon on bin sekiz yüz seksen dokuz lira on beş kuruş (13.010.889,15 TL) ikramiye kazandı. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen 2 kişi 13 milyon 10 bin 889'ar lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 495'inci hafta çekilişinde, 5 bilen 135 kişi 12 bin 844 lira, 4 bilen 8 bin 691 kişi 213 lira 80'er kuruş, 3 bilen 193 bin 309 kişi 16 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Mersin'in Erdemli ve Kayseri'nin Kocasinan ilçelerindeki bayilerden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte, 32 milyon 832 bin 448 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 4 milyon 923 bin 677 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 751 bin 786 lira 44 kuruş aktarılacak.