Muğla'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkezi üssünü Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Kavakçalı Mahallesi olarak saptadığı deprem saat 17.22'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Yüzeyde olduğu için Ula ve Köyceğiz başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde şiddetli hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.



Yetkililer ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Muğla Valisi Amir Çiçek, merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını bildirdi.

Vali Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada AFAD ekiplerini tedbir ve inceleme amaçlı Ula ilçesine gönderdiğini belirterek, "Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemede ilçe ve yakın mahallelerde can kaybı veya hasar yok. Vatandaşlardan da bu yönde bir ihbar gelmedi. İncelemeler devam ediyor." dedi.