'da korkutan !

DHA AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.4.2017 19:38 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 20:38
Muğla'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, 'nın İlçesi'nde, Ritchter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü'nün merkezi üssünü 'nın İlçesi'ne bağlı Kavakçalı Mahallesi olarak saptadığı deprem saat 17.22'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Yüzeyde olduğu için Ula ve Köyceğiz başta olmak üzere Muğla'nın tüm ilçelerinde şiddetli hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililer ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Muğla Valisi Amir Çiçek, merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde, herhangi bir can kaybı veya hasar olmadığını bildirdi.

Vali Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada AFAD ekiplerini tedbir ve inceleme amaçlı Ula ilçesine gönderdiğini belirterek, "Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemede ilçe ve yakın mahallelerde can kaybı veya hasar yok. Vatandaşlardan da bu yönde bir ihbar gelmedi. İncelemeler devam ediyor." dedi.

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Muğla'da korkutan deprem!
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