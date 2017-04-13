O karanlık günlere dönmek istemiyorum

Eski Türkiye'nin hafızalara kazınan simge görüntülerinden birinin kahramanı Zöhre Kınık. Bundan tam 22 yıl önce 14 Temmuz 1995'te Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Hemşirelik Meslek Yüksekokulu'ndaki mezuniyet törenine başörtülü oldukları için alınmayan 3 öğrenciden biri olan Kınık'la o travmatik dönemleri ve Türkiye'nin geleceğine dair umutlarını konuştuk. İşte Kınık'ın anlattıkları:Bize 'Başörtülü olarak yemin edemezsiniz' dediler. Behiye'ye verilmesi gereken plaketin ikinciye verildiğini duyunca dayanamayıp içeriye girdik. Behiye mikrofonu alıp 'Okul birincisiyim ama törene katılmama izin verilmiyor' deyince bir öğrenci 'Kes sesini' diyerek saldırdı. Ben de onu kurtarmak için hamle yaptığımda keplerimiz alındı, yerlere atıldı. O görüntüler olmasa belki de mezun olamayacaktık.O zihniyettekiinsanlara bugüninisiyatif verilse, geçmişteyaptıklarını tekrar yapmayacaklarınıngarantisi var mı?Travmayı atlatmamız çok zoroldu. Biz bu meselelerden hiç bahsedemedik,unutmak, bir daha hatırlamamaküzere gömmek istedik. Amahiç unutamadık.1997'de Göztepe Dispanseri'ne atandık. Asıl baskılar o zaman başladı. İlk 10 gün bizi çalıştırmadılar, Kartal SSK Hastanesi'ne gönderdiler geçici görevle. Kılık kıyafet genelgesiyle hayatımız kabusa döndü. Behiye ve Hülya baskılardan işi bıraktı. Tek başıma kaldım. Defalarca 'uyarma', 'kınama', 'maaştan kesme' cezaları verildi, 'görevleri kasten yapmadığım' iddiasıyla soruşturmalar açıldı. 2000'e kadar 3 hükümet değişti, ama baskı değişmedi. Başhekim yanına çağırıp 'Eğer başınızı açmazsanız bizi görevden alacaklar. Lütfen başınızı açın' diyordu. Millet hizmet bekliyordu, biz bunlarla uğraşıyorduk.Baskıların hiç bitmeyeceğinisanıyordum. İlk çocuğum erkek olmuştu.Bebeğimi kucağıma aldığımda kızım olmadığıiçin dua etmiştim. Çünkü kızım da benimle aynısorunları yaşayacaktı. Şimdi kızım var. Bu sorunlarıyaşamayacağı için çok sevinçliyim. Türkiye'de buanlamda çok kısa sürede büyük bir devrim yaşandı.Özgürlüklerimizi kısıtlayan bir dönemden huzur içinde çalıştığımız bir döneme geldik. Eski karanlık günlere dönmek istemiyoruz, hiç kimsenin de o karanlık günlere dönmeye niyeti yok zaten bunu görüyoruz. 16 Nisan bunun için bir milat olacak.