Parkinson’un hızını yürüyerek yavaşlat

Beyninhareketle ilgili merkezlerindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan Parkinson hastalığı ne yazık ki tam olarak tedavi edilemiyor. Türkiye'de 120 bin Parkinson hastası olduğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Parkinson'un erkeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, şu bilgileri veriyor: "ParkinsonAncak hastalarımızın yüzde 10 kadarında belirtilerBunlar sıklıkla ailesel Parkinson hastalığıdır. Genç hastalarda görülme, maalesef ülkemizdeİlerlemeyi engelleyecek önlemlerin alınmasında erken teşhis önemli. Parkinson'un yavaşlatılmasında dikkat edilmesi gereken 3 önemli nokta var. Bunlar;Parkinson hastalığının karmaşık belirtileri ve karmaşık tedavi özellikleri nedeniyleanlatan Prof. Dr. Akbostancı, şöyle devam ediyor:Bir de hastalar teşhisi ilk duyduklarında muhtaç duruma düşeceklerini düşünüp ciddi moral bozukluğu yaşıyorlar. Oysa hastalığın her aşamasında etkin tedavi yöntemleri var. İlerlemesinin yavaşlatılması mümkün."Her derde deva olan tarçın Parkinson hastalığının rutin tedavisi sırasında yardımcı oluyor. Doktora sorarak tüketmek gerekiyor.Kara üzümün iyi geldiği hastalıklardan bir tanesi de parkinson hastalığıdır. Parkinson hastalığının doktor tarafından uygulanan tedavilerine ek olarak hastalar kara üzüm de tüketebilirler.Yaygın inanış baklanın Parkinson'a iyi geldiği yönünde. Hastalığı kökten çözmese de vücutta bıraktığı olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülüyor.Sessizce ilerleyen Parkinson'da ilkolarak durgunlaşma,yüz mimiklerindeve koku almadaazalma gibi belirtilergörülüyor. Dahasonra titreme, yürümedeyavaşlama,kaslarda sertleşme,öne doğru eğilerekyürüme gibi şikayetve bulgular veriyor