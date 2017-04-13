Parkinson’un hızını yürüyerek yavaşlat

Beynin
hareketle ilgili merkezlerindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan Parkinson hastalığı ne yazık ki tam olarak tedavi edilemiyor. Türkiye'de 120 bin Parkinson hastası olduğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Akbostancı
, Parkinson'un erkeklerde daha sık görüldüğünü belirterek, şu bilgileri veriyor: "Parkinson genellikle 60 yaşında başlayan ilerleyici bir beyin hastalığı.
Ancak hastalarımızın yüzde 10 kadarında belirtiler 40 yaşından önce başlar.
Bunlar sıklıkla ailesel Parkinson hastalığıdır. Genç hastalarda görülme, maalesef ülkemizde akraba evliliklerinin sık olmasına bağlıdır.
İlerlemeyi engelleyecek önlemlerin alınmasında erken teşhis önemli. Parkinson'un yavaşlatılmasında dikkat edilmesi gereken 3 önemli nokta var. Bunlar; düzenli egzersiz, örneğin her gün 30 dakika hızlı yürüyüş, tansiyon kontrolü ve ilaçları düzgün kullanmadır.
PROFESYONEL YAKLAŞIM
Parkinson hastalığının karmaşık belirtileri ve karmaşık tedavi özellikleri nedeniyle profesyonel yaklaşım gerektirdiği
anlatan Prof. Dr. Akbostancı, şöyle devam ediyor: "Öncelikle her titremenin Parkinson'a bağlı olmadığını bilmek gerekir.
Bir de hastalar teşhisi ilk duyduklarında muhtaç duruma düşeceklerini düşünüp ciddi moral bozukluğu yaşıyorlar. Oysa hastalığın her aşamasında etkin tedavi yöntemleri var. İlerlemesinin yavaşlatılması mümkün."
YARDIMCI BESİNLER
TARÇIN:
Her derde deva olan tarçın Parkinson hastalığının rutin tedavisi sırasında yardımcı oluyor. Doktora sorarak tüketmek gerekiyor.
SİYAH ÜZÜM:
Kara üzümün iyi geldiği hastalıklardan bir tanesi de parkinson hastalığıdır. Parkinson hastalığının doktor tarafından uygulanan tedavilerine ek olarak hastalar kara üzüm de tüketebilirler.
BAKLA:
Yaygın inanış baklanın Parkinson'a iyi geldiği yönünde. Hastalığı kökten çözmese de vücutta bıraktığı olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülüyor.
Sessizce ilerleyen Parkinson'da ilk
olarak durgunlaşma,
yüz mimiklerinde
ve koku almada
azalma gibi belirtiler
görülüyor. Daha
sonra titreme, yürümede
yavaşlama,
kaslarda sertleşme,
öne doğru eğilerek
yürüme gibi şikayet
ve bulgular veriyor