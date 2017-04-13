ta içen yolcu karakolluk oldu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 13.4.2017 11:51 Güncelleme Tarihi: 13.4.2017 12:17
Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu

-İstanbul seferini yapan ta içen bir kişi, diğer yolcuların şikayeti üzerine polis merkezine götürüldü.

Alınan bilgiye göre, dün akşam, -İstanbul seferini gerçekleştiren özel bir havayolu şirketine ait taki yolculardan biri, uçuş esnasında içmeye başladı. Durum, diğer yolcuların tepkisi üzerine kaptan pilota bildirildi.

Kaptan pilot, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek, uçağın inişinde polis ekiplerinin gelmesini istedi.

İNER İNMEZ GÖZALTINA ALINDI

Uçağın iniş yapmasının ardından sigara içen yolcu, polis tarafından uçaktan indirilerek polis merkezine götürüldü.

Yolcuya, uçakta sigara içtiği gerekçesiyle para cezası uygulandı.

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Uçakta sigara içen yolcu karakolluk oldu
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