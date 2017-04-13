Yapay zekâ 6 poker oyuncusunu alt etti

Çin'de düzenlenen poker turnuvasında yapay zekâ programı "Lengpudashi" yetenekleriyle büyük şaşkınlık yarattı. ABD'deki Carnegie Mellon Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Profesörü Tuomas Sandholm ve doktora öğrencisi Noam Brown tarafından geliştirilen yapay zekâ sistemi, 5 gün süren turnuvada 6 poker oyuncusunu yenerek yazılımcılarına 290 bin dolar (1 milyon TL) kazandırdı. Yatırım firması Sinovation Ventures CEO'su Kai-Fu Lee tarafından düzenlenen organizasyonda, yapay zekânın karşısına oyun teorisi ve yapay zekâ hakkında bilgili olan mühendisler, bilgisayar bilimciler ve yatırımcılardan çıkarıldı. Oynanan 36 bin el oyunun sonunda, yapay zekâ programı 792 bin dolar (3 milyon TL) değerinde poker pulu kazandı.



BLÖF YAPMAYI ÖĞRENEBİLİR

Turnuva sonunda yapay zekâ yazılımcılarına organizatörler tarafından 290 bin dolar değerinde bir çek takdim edilirken, yazılımcılar ödülün yazılımın geliştirilmesi için şirkete harcanacağını belirtti. Bu, yazılımın ilk turnuva deneyimi değil. Yazılımın bir önceki versiyonu "Libratus" ocak ayında 20 gün süren poker turnuvasında dünyanın en iyi 4 poker oyuncusunu yenerek tarihe geçmişti. İnsanların yapay zekânın bahis stratejisi, blöf yapma kapasitesi ve rakiplerin blöf yaptığını fark etmenin zor olduğunu düşündüklerini vurgulayan yazılımcılardan Noam Brown, "İnsanlar blöf yapmanın insana ait olduğunu düşünüyorlar. Doğru olmadığını gördük. Bilgisayar deneyiminden yola çıkarak zayıf ele sahip olduğu zaman blöf yaptığında daha çok para kazandığını öğrenebiliyor" dedi. Yazılımcılar programın akıllı telefon versiyonunun önümüzdeki 5 yıl içinde hazırlanabileceğini belirtti.