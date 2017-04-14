201 kilometrelik ibreye 10 yıl hapis

Büyükçekmece'de geçen yıl 20 Mart'ta muhasebeci Arzu Eğmen(25), alkollü halde kullandığı araçla şerit değiştirmek isterken aynı yönde seyir halinde olan Hüseyin Halid Salman'ın kullandığı araca arkadan çarptı. Kazada Adnan Salman (52) hayatını kaybederken yeğeni Hüseyin Halid Salman(22) da yaralandı. Olayda yaralanan Arzu Eğmen, haziran ayında tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazayla ilgili hazırladığı iddianamede olay anında kanında 150 mg etanol bulunduğu belirtilen Arzu Eğmen hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi. İddianamede, sinyal vermeden sol şeride geçerek kazada tali derecede kusurlu olduğu belirtilen Hüseyin Halid Salman'ın da "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

"TEK SUÇUM ALKOLLÜ OLMAKTI"

Bakırköy 15'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor okundu. Raporda, sanık Arzu Eğmen, olayın asli kusurlusu olarak bildirildi. Raporu kabul etmeyen Arzu Eğmen "Karşı tarafın da sinyal vermeden önüme geçtiği kusuru vardır" dedi. Savcı, verdiği mütalaada, sanığın bilinçli taksir suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Arzu Eğmen, "Benim o gece tek suçum alkollü olmaktı. Kendimi haklı çıkarmak için değil. Ben her gün vicdan azabı çekiyorum. Üzerimdeki yük çok ağırdır. İlaçlarla ayakta durmaktayım. Takdiri size bırakıyorum. Allah'ım ailemin ve benim yardımcım olsun. Beraatimi istiyorum" dedi.

Yargılama sonucunda sanık Hüseyin Halit Salman beraat etti. Mahkeme, sanık Arzu Eğmen'in yaşam şekline ilişkin dosyaya yansıyan bilgi ve belgeler ışığında eylemi 153 promil alkollü halde iken gerçekleştirdiğinden 'bilinçli taksir' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın önceden mahkeme heyetine karşı saygısız ve hakaret içeren yaklaşımlarda bulunmuşsa da bu hususta suç duyurusunda bulunulduğu ve sonraki süreçte saygılı tutum ve davranışlar sergilediği gerekçesiyle cezada iyi hal indirimi yaparak cezayı 10 yıla indirdi. Sanığın tutukluluğuna karar veren mahkeme davayı bitirdi. Kararı duyan Arzu Eğmen, ağlayarak jandarma eşliğinde duruşma salonundan ayrıldı.