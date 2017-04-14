Apartman dairesinde 43 milyon dolar ele geçirildi

BBC'nin haberine göre, yolsuzlukla mücadele kurumu Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından yapılan açıklamada müfettişlerin, Lagos'un Ikoyi bölgesindeki dört odalı bir evde 43,4 milyon ABD dolarının yanı sıra 27 bin 800 pound (yaklaşık 35 bin dolar) ve 23 milyon naira (yaklaşık 75 bin dolar) bulduğunu belirtildi.

EFCC, "bitkin görünümlü" ve "kirli kıyafetli" bir kadının çantaları hızla alıp çıktığı yönünde aldıkları istihbarat sonrası yetkililerin daireye baskın düzenlediğini bildirdi.

Güvenlik görevlileri, müfettişlere evde hiç kimsenin yaşamadığını söylerken, bir kaynak, EFCC ile "bir kadının farklı zamanlarda çantasıyla geldiği" bilgisini paylaştı.

Kaynak, "Kadın kirli kıyafetlerle bitkin bir halde geliyor ancak cildi dışarıdaki görüntüsü ile örtüşmüyor, belki de kılık değiştiriyordu." dedi.

EFCC, nakit paranın yedinci katta bulunan dairedeki dolapta ve çekmecelerde "düzgün biçimde", "mühürlü paketler" içinde saklandığını açıkladı.

Paranın, yasa dışı faaliyet yoluyla elde edildiğine inanıldığını belirten yetkililer, konuya ilişkin henüz kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti.

EFCC, mart ayında, Kaduna şehrindeki havaalanında, 155 bin dolar değerinde banknotlar bulduklarını açıklamıştı.