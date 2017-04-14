İstanbul bir daha çöplük olmasın diye 'Evet'

Türkiye'de insan yaşamına verilen önem AK Parti iktidarı sayesinde büyük sıçrama kaydetti. Özellikle çevre kirliliği, 2002 yılı öncesi Türkiye'sinde içler acısı hallerdeydi. Bunlardan en iyi örnek ise 1993 Ümraniye Hekimbaşı'da bulunan dev çöp alanının biriken metan gazının bir yanardağ gibi patlama olayıydı. 4.5 yıl boyunca gelişigüzel şekilde, kontrolsüz halde biriktirilen çöplerin bulunduğu alanda şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayda 27 vatandaş öldü, 12 kişi ise kayboldu. Kaybolanların cansız bedenlerine bir türlü ulaşılamadı.



Bu feci olaydan sonra İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında iki ayrı modern çöp depolama tesisi kuruldu. Hekimbaşı çöplüğünün bulunduğu alan ise yemyeşil görünümüyle çağdaş bir tesisle donatıldı. Spor kompleksi ve kafe restoranla donatılan Hekimbaşı'da ikamet eden vatandaşlar durumlarından oldukça memnun. Hekimbaşı sakinleri, İstanbul'un bir daha çöplük haline gelmemesi için 16 Nisan referandumunda 'evet' oyu vereceklerini söylüyor.



YAŞANABİLİR ŞEHİR OLDU



Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da yaşanan değişime dikkat çekiyor. Başkan Hasan Can, "Burada hem amatör hem profesyonel sporcuların basketbol, voleybol, futbol, tenis, atletizm vb. birçok spor dallarında müsabaka yapabilecekleri alanlar oluşturduk. Vefat edenlerin anısına yapılan anıt yenilendi. Var olan parkı da yeniledik ve Belediye Meclisi'nden karar çıkartarak parka "28 Nisan Parkı" adını verdik. Son 13 yılda Ümraniye'yi yaşanabilir, müreffeh şehir yaptık. Ümraniye'nin imajını değiştirdik, Ümraniyeliler bugün rahatlıkla 'Biz Ümraniyeliyiz' diyebilme gururunu yaşıyor" dedi.

İŞTE TÜRKİYE'NİN O 'ÇÖP' HALLERİ: