Karıncaların kendi acil servisleri var

Almanya'daki Würzburg Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, Sahra'nın güneyinde bulunan Afrika Matabele karıncalarının davranışlarını inceledi. Ekip, karıncaların "Feromon" adı verilen bir tür kimyasal salgıladıklarını ve bu kimyasal sayesinde birbirleriyle iletişim kurduklarını keşfetti. Bu araştırma sonucunda, karıncaların acil durumlarda yaydığı bu kimyasal sayesinde yardım çağırdıkları ve salgıladıkları feromonin durumun yoğunluğuna ve aciliyetine göre değişiklik gösterdiğini ortaya çıktı.



YUVAYA TAŞINIP TEDAVİ EDİLİYOR

Günde 4 kez termit avına çıkan karıncalar, güçlü bir çene yapısına sahip termitlerle girdikleri mücadelede yaralanarak yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Böyle bir durumda salgısını etrafa yayan karınca, koloniden acil yardım istiyor. Diğer karıncalar aldıkları bu kimyasal çağrı sayesinde arkadaşlarının yardımına koşuyor. Eğer karınca yaralıysa gelen yardım ekibi tarafından yuvaya taşınıyor ve diğer karıncaların da desteğiyle orada tedavi ediliyor. Araştırmacılara göre, yardım çağrısına cevap alamayan karıncaların yüzde 32'si hayatını kaybederken, yuvaya taşınıp tedavi edilen karıncaların neredeyse tamamı hayatta kalıyor.