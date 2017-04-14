Lise öğrencisi bıçakla dehşet saçtı

Olay, Bağcılar'da bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddiaya göre, E.K. isimli öğrenci okulda bir arkadaşıyla kağıttan yaptıkları top nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan diğer öğrenciler araya girerek kavgayı yatıştırdı. Okul çıkışında E.K. ve arkadaşı tekrar kavga etmeye başladı. Kavgaya bu sefer diğer öğrenciler de dahil oldu. E.K.'yı bir süre kovalayan öğrenci daha sonra yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla boynundan yaraladı. E.K. kanlar içinde yere yığılırken, onu bıçaklayan öğrenci olayda kullandığı bıçağı atarak olay yerinden kaçtı.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Arkadaşını yaralayan öğrenci kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, olay sırasında yaşanan panik ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrencilerin kavgası ve ardından koşarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Lisede bıçaklı dehşet kamerada