Meteoroloji verilerine göre yurtta hava durumu

Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ve önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İskenderun Körfezi ve Hatay kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat), Doğu Anadolu'nun batısında ve güneyinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 17

İstanbul: Parçalı bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 21

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; bugün sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. 18