Miras kalmadı sigarayı bıraktı

Denizli'de yaşayan Mehmet Tok, 12 yşaında sigaraya başladı. Şimdi 42 yaşında olan genç adam, 8 yıl önce kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye gitti. Doktorlar, anjiyo olan Tok'a sigarayı bırakmasını tavsiye etti. Günde 2 paket sigara içen Mehmet Tok, uyarı üzerine o gün sigarayı bırakırken klima gazları için kullandığı boş tüpten, açılması çok zor bir kumbara tasarladı.



ÖZEL KUMBARA ÜRETTİ

Sigara almak için harcadığı parayı her gün buraya koymaya başladı. Her yıl kumbarayı açan eski tiryaki, 8 yılda yaklaşık 70 bin lira para biriktirdi. Tok, geçen süre içerisinde 2 hafif ticari araç ile bir de motosiklet sahibi oldu. Mehmet Tok, geçen yıl biriktirdiği parayı, örnek olması için sosyal medyada da paylaştı. Sigarayı bıraktıktan sonra maddi ve sağlık açısından kayıplarını görmek için kumbarada para biriktirmeye karar verdiğini anlatan Tok şöyle dedi: "8 yıl içerisinde yaklaşık 70 bin lira para biriktirdim. Sigara içsem bu para benim zararıma olacaktı. Ben de bu parayı biriktirerek değerlendirdim. Sigara içenlerin de bırakmasını istiyorum. Bu illeti bıraktım deyip bana gelen arkadaşlara, aynı kumbaradan hediye ediyorum. Bugüne kadar 500 kumbara hediye etmişimdir. Kumbarayı açmak istediklerinde levyeyle açmalarına yardım ediyorum. Yeter ki sigarayı bıraksınlar."



KAYNAK: TAKVİM