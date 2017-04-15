Rumeli topraklarının Osmanlı'dan ayrılmasından sonra Türkiye'ye gelip İstanbul Kemerburgaz semtine yerleşen göçmenlerin torunları, yarın yapılacak tarihi referandumda 'Evet' diyecek. Sokaklarına "Elveda Rumeli dedik, elveda Türkiye demeyeceğiz" pankartı asan gençler şunları söyledi:

Güray Çakak (Makedonya göçmeni): Daha güçlü bir Türkiye için tüm Balkan coğrafyasına da yön gösterecek lider için referandumda kararımız 'Evet'. Berat Bilgin (Selanik göçmeni): Bir daha darbeler yaşanmasın Türkiye emin adımlarla ilerlesin diye 'Evet' diyeceğiz.

Kemal İpek (Selanik göçmeni): Rumeliye sahip çıkamadık ama Türkiye'yi lidersiz bırakmayacağız.

Samet Özcan ( Arnavut göçmeni): Avrupa, Yugoslavya'yı fitneyle dağıttı. Suriye ve Irak'ta bunu başardılar. Türkiye'de bu oyuna izin vermeyeceğiz.