ın da kopan kafası sürücüyü öldürdü

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.4.2017 14:29 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 14:31
Atın kazada kopan kafası sürücüyü öldürdü

'te otomobilin bir a çarpması sonucu yaşanan da, atın koparak otomobilin camından içeri giren kafası sürücünün ağır yaralanmasına neden oldu. Ağır yaralı sürücü 1 ay sonra yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Tekirdağ'dan iki oğluyla birlikte eşinin memleketi 'e doğru yola çıkan 36 yaşındaki İbrahim Çelik idaresindeki 59 DU 520 plakalı otomobil, Osmaniye-Kadirli otobanında aniden yola çıkan başı boş bir a çarptı. Atın çarpmanın etkisiyle kopan kafası, sürücü Çelik'in üzerine düştü. İlginç da ağır yaralanan sürücü Çelik, Gaziantep'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Çelik hastanede 1 ay süren yaşam savaşını kaybetti.

EŞİ VE ÇOCUĞU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çelik'in kazada yaralanan çocukları 1,5 yaşındaki Ayhan ve 14 yaşındaki Onur ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. İbrahim Çelik'in cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Babasını feci kazada kaybeden Onur ile annesi Azize, gözyaşlarını tutamadı.

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Atın kazada kopan kafası sürücüyü öldürdü
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