Kadınlara laf attığı iddia edilen gence meydan dayağı

Orhangazi İlçesi'nde, iddiaya göre, durduğu düğün salonu önünde kadınlara laf atarak taciz eden Orhan S.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Orhan S. aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere yığıldı.

"NEDEN DÖVDÜKLERİNİ ANLAMADIM"



Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Orhan S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane polisi tarafından ifadesi alınan Orhan S. alkollü olduğunu ancak kadınlara laf atmadığını belirterek neden dövdüklerini anlamadığını söyledi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.