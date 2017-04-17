Kadınlara laf attığı iddia edilen gence meydan dayağı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 17.4.2017 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.4.2017 11:47
Kadınlara laf attığı iddia edilen gence meydan dayağı

’nın İlçesi’nde, salonu önünde kadınlara laf attığı iddia edilen 24 yaşındaki Orhan S., çevredeki vatandaşlar tarafından dövüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Orhan S. alkollü olduğunu, ancak kadınlara laf atmadığını söyledi.

İlçesi'nde, iddiaya göre, durduğu salonu önünde kadınlara laf atarak eden Orhan S.'ye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Orhan S. aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere yığıldı.

"NEDEN DÖVDÜKLERİNİ ANLAMADIM"

Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, Orhan S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane polisi tarafından ifadesi alınan Orhan S. alkollü olduğunu ancak kadınlara laf atmadığını belirterek neden dövdüklerini anlamadığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlara laf attığı iddia edilen gence meydan dayağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz