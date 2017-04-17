Onur Özbizerdik’e 6 yıl hapis istendi

Bir eğlence mekânına tabancayla ateş açtığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Onur Özbizerdik hakkında 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Dündar Kılıç'ın torunu Özbizerdik, 12 Mart gecesi İstanbul Ulus'ta lüks bir mekânda eğlendi. Gece geç saatlerde çıkan Özbizerdik, iddiaya göre arabadan inmeden mekâna doğru ateş etmeye başladı. daha sonra silahı bırakıp kaçan Onur Özbizerdik olay sabahı gözaltına alındı. Özbizerdik, "Korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından tamamlanan soruşturma sonunda, Özbizerdik için 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



ART ARDA ATEŞ AÇTI

İddianamede, Özbizerdik'in eğlendiği mekândan çıktıktan sonra mekân önünde bekleyen kişiye "Şazi nerede?" diye sorduğu, "Bilmiyorum" yanıtı alınca mekâna art arda ateş etmeye başladığı anlatıldı. Özbizerdik'in "korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılması istendi.