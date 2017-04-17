Ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı çözüldü!

Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz hafta Yıldırım ilçesindeki tarihi Cumalıkızık köyünde ot toplamaya çıkan bir köylünün ormanlık alanda toprağa gömülü bir insan eli görmesi ve ihbarda bulunması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, toprağa gömülü 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Başında 2 adet kurşun yarası bulunan ceset otopsi için Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olay yerinde mayın dedektörü ile yapılan incelemede bulunan 2 adet mermi çekirdeği ile kopmuş haldeki bir tespihte incelenmek üzere jandarma kriminal laboratuvarına gönderildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI!

Olayın aydınlatılması için Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan özel ekip, ölen kişinin kimliğini belirlemek için son iki ayda polis bölgeleri de dahil kayıp vakalarını mercek altına aldı. Cesedin 5 Mart tarihinde kaybolan 25 yaşındaki Ömer Erkmen isimli kişiye ait olduğu belirlenmesinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, olayla ilgili olabileceği değerlendirilen şahısları teknik ve fiziki takibe başladı. Gürsu ilçesindeki Toplu Konutlar bölgesinde 2 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda M.A.K.(28), F.D.(26),E.E.(26)ve A.U.(31), S.E.(35) ve Ş.E.(31) isimli 6 kişi gözaltına alındı. Zanlılar jandarmadaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevkedildi.