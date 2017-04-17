Şanlıurfa’da kuzenlerin arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Popmalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 3 kardeşten, Habip ve Mehmet Gümüşkolan olay yerinde yaşamını yitirdi, Cumali Gümüşkolan ise yaralandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Cumali Gümüşkolan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Cumali Gümüşkolan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Gümüşkolan kardeşlerin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.