3 aylık bebeğe terör sorgusu

ABD'nin Londra Büyükelçiliği'nin, 3 aylık bebeği terör sorgusu için elçiliğe çağırdığı ortaya çıktı. The Guardian'ın haberine göre, 3 aylık Harvey Kenyon-Cairns'in ailesi, bebekleriyle İngiltere'den ABD'nin Florida eyaletinin Orlando kentine gitmek istedi. Harvey'in büyükbabası Paul Kenyon, torunu için ABD'nin Vize Feragat Programı kapsamındaki ülke vatandaşlarının doldurduğu Seyahat Onayı Elektronik Sistemi (ESTA) formundaki "Terör, casusluk, kundaklama ve soykırım aktivitelerinde hiç yer aldınız mı?" sorusunda, yanlışlıkla "evet" kutusunu işaretledi. İngiltere'de yaşayan bebek, ABD'li yetkililerce sorgulanmak üzere başkent Londra'daki büyükelçiliğe çağrıldı. Kenyon, sorgu sırasında torununun çok uysal olduğunu ve bir defa bile ağlamadığını kaydetti.