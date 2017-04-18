merkezlerini kullanarak dolandırdılar!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 18.4.2017 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.4.2017 10:00
Fatura ödeme merkezlerini kullanarak dolandırdılar!

Antalya’da 35 bin kişinin bilgileriyle ödeme merkezilerinden si yaparak yaklaşık 75 milyon TL’lik vurgun yapan 3 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son günlerde bazı kişilerin kredi kartlarından bilgileri dışında internet, telefon, elektrik gibi faturaların ödendiği yönündeki şikayetler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 6 ay süren çalışmaları sonucu 4 şüphelinin bazı illerde komisyon karşılığı anlaştıkları merkezleri aracılığıyla kendilerine ait sistem üzerinden topladıkları fatura ödemelerini, internet ve sesli yanıt sisteminden (IVR) başkalarına ait banka ve bilgilerini kullanarak yaptığı belirlendi.

35 BİN KİŞİNİN KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ KOPYALAMIŞLAR...

Zanlılar, Antalya'nın Kemer ilçesi, Bursa ve Artvin'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçları ile üst aramalarında çok sayıda fatura ödemesine ait dekontla dijital materyal ele geçirildi. İncelenmede yaklaşık 35 bin kişinin kredi kartı bilgilerinin kopyalandığı tespit edildi. Şahısların iki şirket üzerinden şimdiye kadar yaklaşık 200 bin fatura ödemesini yaptığı, bunların toplam tutarının 75 milyon liraya yakın olduğu da saptandı. Polis, tutarın kaç liralık kısmının şüphelilerin ele geçirdiği kart bilgileriyle ödendiğini araştırıyor.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 4 şahıstan 3'ü mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fatura ödeme merkezlerini kullanarak dolandırdılar!
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