Kolombiyalı hırsızlar, polisten kaçamadı

Sanayide esnaf olan Nazım Atakan, geçen 4 Nisan günü Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde evinin satışını yapıp, satıştan elde ettiği 140 bin lirayı kullandığı Otomobilin koltuğunun altına saklayıp, eczaneden ilaç almaya gitti. Atakan, döndüğünde park halindeki otomobilinin kilitli olan kapısının açık olduğunu ve koltuğun altındaki paraların da çalındığını fark etti. Atakan'ın şikayetinin ardından Konya Emniyet Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden, eczaneye kadar olan yaklaşık 5 kilometrelik güzergahtaki MOBESE kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede Nazım Atakan yönetimindeki 50 AG 974 plakalı otomobili, bir otomobil tarafından takip edildiğini belirledi. Takip eden otomobilin plakasını araştıran polis, otomobilin Nevşehir'den kiralandığını saptadı. Ardından araçtaki uydu takip sistemi sayesinde otomobil merkez Selçuklu İlçesi Yazır Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

HIRSIZLAR KOLOMBİYALI ÇIKTI

Araştırmasını derinleştiren polis, otomobilin Kolombiya uyruklu 2 kişi tarafından kiralandığını saptadı. Bunun üzerine Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve garda yaptığı incelemede, Kolombiya uyruklu kimsenin bilet almadığını belirledi. Bu kez polis, kentteki otel ve pansiyon kayıtlarını inceledi. Bu incelemede de bir ize rastlanmadı. Olayın peşini bırakmayan polis, araştırmasını otomobilin terk edildiği mahalledeki günlük ve aylık olarak kiralanan stüdyo tipi evlerde kalan kişiler üzerine yoğunlaştırdı. Polis, geçen 16 Nisan günü Yazır Mahallesi Sayılan Sokak'taki stüdyo tipi bir sitede inceleme yaparken, 2 kişinin kendilerini fark edip koşarak kaldıkları eve girdiklerini fark etti. 2 kişini kaldığı eve baskın yapan polis, Kolombiya uyruklu 51 yaşındaki Armando Noriega Anaya ile 45 yaşındaki Pedro Orlando Vargas Sanchez'i yakaladı. Şüphelilerin üst aramalarında çaldıkları paradan geriye kalan 70 bin lira ele geçirildi. Paranın geri kalanını harcadıklarını söyledikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ İNŞAAT MÜHENDİSİ

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgulamasında Namık Atakan'ı, Tapu Kadastro Müdürlüğü'nden itibaren takip ettiklerini, merkezi kilit sisteminin sinyalini etkisiz hale getirdiklerini ve otomobildeki parayı aldıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelilerden Armando Noriega Anaya'nın inşaat mühendisi olduğu, Nevşehir'den otomobil kiralayarak 25 Mart'ta Konya'ya gelip, 5 ayrı stüdyo dairede kaldıkları belirlendi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.