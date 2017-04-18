Pistteki çatlaklar 800 kişiyi mahsur bıraktı

Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki Ascension Adası'nda bulunan ABD Hava Üssü'ndeki pistte oluşan çatlaklar nedeniyle uçuşların iptal edilmesi nedeniyle adada 800 kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Pistin yapılmasının haftalar süreceği belirtilirken, yaşanan aksilik nedeniyle mahsur kalan çoğu sivil 800 kişinin, yaşanan aksilik üzerine İngiltere'ye ait adadan ayrılamadığı kaydedildi. Batı Afrika'nın Cape Town kenti ile kardeş adalar Ascension ve St Helena arasında mekik dokuyan RMS St Helena gemisinin pervanesinde çıkan bir arıza nedeniyle 3 haftadan beri mahsur kalan yolcuların olduğu belirtiliyor. 30 kişinin mahsur kaldığı Falkland Adaları'ndan yapılan uçuşların bu hafta cuma günü Ascension yerine Batı Afrika yolu kullanılarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, güvenlik gerekçeleriyle Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait RAF Brize Norton Havalimanı ile Falkland Adaları havalimanları arasındaki uçuşları iptal etmişti.