Rusya’nın en güzel kızı Polina

Rusya'nın Sverdlovsk bölgesini temsil eden 21 yaşındaki Polina Popova, pazar akşamı düzenlenen Rusya Güzellik Yarışması'nda tacı takan güzel oldu. "Rusya'nın en güzel kızı" unvanını alan Popova, Ural Dağları'ndaki Ekaterinburg kentinde yetiştiğini, ancak son yıllarda mankenlik yaptığı için dünyayı gezdiğini söyledi. Çok iyi derecede İngilizce bilen ve Çince öğrenen Popova, tenis oynamak ve yemek pişirmekten hoşlandığını belirtirken, 2013'ten bu yana Çin'de mankenlik yaptığını bildirdi. Rusya'nın en güzel kızı Popova, yarışma sonunda 3 milyon ruble (196 bin TL) para ödülü ve bir otomobile ile ödüllendirildi.