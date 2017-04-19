Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın, ardından ise serin havanın etkisine gireceği; hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hissedilir olmak üzere (6-12 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceğinin tahmin edildiği açıkladı.

Perşembe günü; Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; Karadeniz bölgesinde hissedilir derecede olmak üzere artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü; Marmara, Ege, Karadeniz ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/metrekare) bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Göller Yöresi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; yağış alan yerlerde hissedilir derecede azalmaya başlarken, diğer yerlerde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi ve 23 Nisan 2017 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazar günü Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin, İç Ege'nin, Göller Yöresi'nin ve İç Anadolu'nun yüksek ve dağlık kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.