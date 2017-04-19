- - 19 Nisan 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 19.4.2017 22:03 Güncelleme Tarihi: 19.4.2017 22:04
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 19 Nisan 2017

 İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen  oyununun 827'nci hafta çekilişi yapıldı.  bu haftanın kazandıran numaraları 9, 10, 14, 30, 31 ve artı 7 olarak belirlendi.  itibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi, 734 bin 108 lira ikramiye kazandı.  hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 827'nci hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 9, 10, 14, 30, 31 ve artı 7 olarak belirlendi. itibarıyla 5 artı 1 bilen 1 kişi, 734 bin 108 lira ikramiye kazandı. İşte hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 734 bin 108 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 670 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 206 kişi 356 lira 85'er kuruş, 4 bilen 2 bin 501 kişi 39 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 579 kişi 18 lira 70'er kuruş, 3 bilen 75 bin 475 kişi 4 lira 55'er kuruş, 2 artı 1 bilen 68 bin 634 kişi 5 lira, 1 artı 1 bilen 235 bin 121 kişi 2 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Manisa'nın Soma ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 447 bin 23 lira 75 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 975 bin 341 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 543 bin 783 lira 6 kuruş aktarıldı.

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Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 19 Nisan 2017
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