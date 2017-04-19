Trakya’da kar sürprizi

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin Istranca dağlarına yakın kesimlerinde kara dönüştü. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede, Kofçaz ve Türkiye-Bulgaristan arasındaki Dereköy Gümrük Kapısı ile Demirköy'e bağlı bazı köyler beyaza büründü. Kar kalınlığı bazı noktalarda 5 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın sürdüğü bölgelerde aksama yaşanmaması için önlem aldı. Nisanın ikinci yarısında karla uyanan vatandaşlar, öz çekimle manzarayı ölümsüzleştirdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yarın ve cuma günü de yağmur beklendiğini bildirdi.