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Yaşam Haberleri
Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir
'de korkutan
deprem
!
DHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2017
17:29
Güncelleme Tarihi: 20.4.2017
17:32
Merkez üssü
Balıkesir
'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde
deprem
meydana geldi.
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