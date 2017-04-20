'de korkutan !

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.4.2017 17:29 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 17:32
Balıkesir'de korkutan deprem!
Merkez üssü 'in Bigadiç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde meydana geldi.
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Balıkesir'de korkutan deprem!
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