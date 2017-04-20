Devasa buzdağı karaya oturdu

Kanada'nın Newfoundland adasında küçük bir kasaba sahile yaklaşan dev bir buzdağı nedeniyle turist akınına uğruyor. Kanada'nın CBC televizyonu, Paskalya Bayramı sırasında Ferryland Kasabası'nda buzdağını görüntülemek isteyen profesyonel ve amatör fotoğrafçılar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmasını haberleştirdi. Newfoundland and Labrador bölgelerinin sahilleri "buzdağı vadisi" olarak biliniyor. Her ilkbaharda Kuzey Kutbu'ndan kopan buz blokları aşağı doğru sürükleniyor. Bu geniş buzdağı sahil kıyısına yakın bir noktayı kendine mesken edinmiş görünüyor. BBC Türkçe