İstanbul'da yoğun yağış!

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarıda bulunduğu yağış az önce bastırdı. Bazı bölgelerde yağış, dolu şeklinde görülürken dışarıdaki vatandaşlar şaşkınlıkla sığınacak yer aradı.

İstanbul'daki trafikte de yoğunluk oluştu. Henüz iş çıkış saatine dakikalar kalmışken yoğunluk yüzde 63'e yükseldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE YOĞUNLUK

Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gişelerin kaldırılması için bugün başlayan serbest geçiş çalışmaları da trafiği olumsuz etkiliyor. Mahmutbey ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gişelerinin kaldırılması sırasında oluşan yoğun trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki gişelerin kaldırma çalışmaları sırasında da yaşandı. Kilometrelerce oluşan araç trafiği, drone ile havadan görüntülendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde serbest geçiş sisteminin uygulanırken, gişelerin kaldırılma çalışmaları için ilk olarak Avrupa yakasından Anadolu yakasına gidiş yönünde 4 şerit trafiğe kapatıldı. Ayrıca Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametinde gişelerin en sağ kısmından bir bölümünde kaldırma çalışmaları başladı.