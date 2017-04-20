Karadeniz’de facia

Rusya'nın Rostov kentinden Türkiye'ye tahıl taşıyan "Geroy Arsenala" adlı Panama bandıralı kuru yük gemisi, dün sabah saatlerinde Karadeniz'de Kırım'ın yaklaşık 27 kilometre açığında battı. Geminin şiddetli fırtına nedeniyle ikiye bölünüp battığı belirtildi. Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Servisi, geminin bir Türk şirketine ait olduğunu kaydetti. Karadeniz ile Asov Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı yakınında batan gemide, 9'u Ukrayna, 2'si Rusya ve biri Gürcistan vatandaşı olmak üzere 12 mürettebatın bulunduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir mürettebat kurtarıldı. 4'ünün yerinin tespit edildiği, 7'sinin ise kayıp olduğu ifade edildi. Kayıp mürettebatın bulunması için altı gemi ve bir helikopterin katıldığı bir kurtarma operasyonu düzenlendi. Fakat şiddetli rüzgârın çalışmaları zorlaştırdığı kaydedildi.