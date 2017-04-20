Liseli genci katledenler çocuk çıktı

Küçükçekmece
Gölü sahilinde kız arkadaşıyla gezen lise öğrencisi Mustafa Mert Peker'i bıçaklayarak öldüren şüpheliler yakalandı. Olay 17 Nisan'da Küçükçekmece Fatih Mahallesi Blulake Evleri mevkisindeki Göl Kenarı sahilinde meydana geldi. İddialara göre kız arkadaşıyla bankta sohbet eden Mustafa Mert Peker'in (17) yanına gelen aynı yaş grubundan 3 kişi sigara istedi. Peker'in "sigara içmiyorum" demesinin üzerine çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında saldırganlar Peker'i sırtından bıçakladıktan sonra kız arkadaşının cep telefonunu da alarak kaçtı. Bıçak darbesi kalbine isabet eden Peker, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis incelemeleri sonucunda lise öğrencisi Ö.O., S.G. ve T.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Sigara içemeyen Peker ve kız arkadaşından sigara isteyen ve "Sigara yok bizde. Kullanmıyoruz" cevabını aldıktan sonra cinayet
i işleyen zanlıların emniyetteki ifadelerinde "Yan baktığı için öldürdük" dediği iddia edildi. 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.