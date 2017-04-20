- - 20 Nisan 2017

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 20.4.2017 21:54 Güncelleme Tarihi: 20.4.2017 21:55
Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 20 Nisan 2017

 İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen  oyununun 496'ncı hafta çekilişi yapıldı.  bu haftanın kazandıran numaraları 3, 6, 22, 24, 33 ve 37 olarak belirlendi.  itibarıyla 6 bilen çıkmazken, 1 milyon 507 bin 648 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.  hakkında tüm detaylar haberimizde

İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen oyununun 496'ncı hafta çekilişi yapıldı. bu haftanın kazandıran numaraları 3, 6, 22, 24, 33 ve 37 olarak belirlendi. itibarıyla 6 bilen çıkmazken, 1 milyon 507 bin 648 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. İşte hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen olmazken, 1 milyon 507 bin 648 lira 22 kuruş ikramiye bir sonraki haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 496'ıncı hafta çekilişinde, 5 bilen 47 kişi 9 bin 980 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 84 kişi 163 lira 35'er kuruş, 3 bilen 64 bin 911 kişi 13 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 842 bin 681 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 332 bin 243 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 744 bin 517 lira 62 kuruş aktarılacak.

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Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 20 Nisan 2017
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