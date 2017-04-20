Milli Piyango - Süper Loto çekiliş sonucu - 20 Nisan 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto oyununun 496'ncı hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaraları 3, 6, 22, 24, 33 ve 37 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 6 bilen çıkmazken, 1 milyon 507 bin 648 lira 22 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen olmazken, 1 milyon 507 bin 648 lira 22 kuruş ikramiye bir sonraki haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 496'ıncı hafta çekilişinde, 5 bilen 47 kişi 9 bin 980 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 84 kişi 163 lira 35'er kuruş, 3 bilen 64 bin 911 kişi 13 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 1 milyon 842 bin 681 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 332 bin 243 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 744 bin 517 lira 62 kuruş aktarılacak.