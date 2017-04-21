Dünyanın en güzel halısı

İstanbul Lale Festivali kapsamında Sultanahmet Camisi ve Ayasofya Müzesi arasında oluşturulan toprak platforma geçen yıl olduğu gibi bu yıl da rengarenk laleler kullanılarak "dünyanın en büyük lale halısı" yapıldı. Lalelerin, halı motifi kullanılarak dizayn edildiği 1453 metrekarelik alanda İstanbul'un fethine atfen 564 bin lale kullanıldı. Üçüncü kez yapılan "lale halısına" yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi. "Dünyanın en büyük lale halısı"nın resmi açılışı yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından gerçekleştirilecek.