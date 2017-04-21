Ev yapımı domates konservesi öldürdü

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Kadriye Belhan, yazın hazırladığı domates konservesinden 26 Şubat'ta menemen yapıp eşi Mustafa (66), oğlu Mehmet (37) ve kız kardeşi Nebahat Dulsak ile birlikte yedi. Bir süre sonra aniden fenalaşan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı. Doktorların gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu hastalardan Nebahat Dulsak 7 Mart'ta özel bir hastanede hayatını kaybetti. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Belhan 19 Mart'ta, oğlu Mehmet Belhan ise 26 Mart'ta öldü. Aynı hastanede 2 aydır tedavi gören Kadriye Belhan da önceki gün hayatını kaybetti. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi yetkilileri yaptığı açıklamada, "Hastalara gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Gerekli müdahaleler yapıldı. Hastalar kurtarılamayınca polis ve savcılık olaya el koydu" denildi.



UZMAN UYARISI...

Uzmanlara göre konserve yapılırken, domateslerin 45 dakika pişirilmesi ve kullanılacak kavanoz ve kapakların iyice kaynatılması gerekiyor. Konservenin güneş görmeyen bir ortamda saklanması da şart. Adana Kamu Hastaneler Birliği'ne bağlı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Aslıhan Giray Öztüfekçi, "Botulismus hastalığına neden olan etken 'clostridium botulinum' adlı bakteri. Konserve için mutlaka cam kavanoz ve yeni kapaklar kullanılması gerekir. Bu tarz konserve yiyen hastalarda zehirlenme ile ilgili semptomlar geliştiğinde en yakın hastaneye derhal gidilmesi gerekiyor" dedi.