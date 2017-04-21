Evlerinde ipek böceği yetiştirerek 6 bin lira kazanacaklar

Kahramanmaraş'ta ev hanımları, ipek böceği yetiştiriciliği için kolları sıvadı. Kadınlar, Kozabirlik'ten ücretsiz aldıkları 340 bin adet ipek böceği tırtılını ev ortamında 40 gün boyunca yetiştirip 120 kilogram koza elde edecekler. Kozabirlik Kooperatif Müdürü HASAN Ali Arar, ipek böceklerinin teslimi sırasında yaptığı konuşmada, üreticilere tohumu ücretsiz verdiklerini belirterek, "Üreticinin herhangi bir masrafı yok. Tek masrafı dut yaprağıdır. Bir kutudan 40 kilogram koza elde ediliyor. 80 metrekarelik bir oda yeterli. 3 kutu ipek böceğine bakarak, 120 kilogram koza elde ederek, 6 bin TL civarında gelir elde edebilir" dedi.