ne : 9 gözaltı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 21.4.2017 20:32 Güncelleme Tarihi: 21.4.2017 20:37
Güzellik merkezine fuhuş baskını: 9 gözaltı!

'te polis ekiplerinin fuhuş iddiasıyla bir ne yaptığı baskında 4'ü kadın 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş ve fuhşa aracılık yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Akkent Mahallesinde bulunan bir ne baskın düzenledi.

Baskında fuhuş yaptığı tespit edilen 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 kadın ve fuhuş müşterisi olan 4 şahıs gözaltına alındı.

Operasyonda fuhuş yapılması için yer ve imkan sağladığı iddiasıyla A.Ç. isimli şahıs da yakalandı.

Şahıslar hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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Güzellik merkezine fuhuş baskını: 9 gözaltı!
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