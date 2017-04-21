İranlı iş adamı Nusaybin polisi tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, İran'da tekstil ile uğraşan iş adamı Ziyaeddin Muhammed Nejad, ticaret için geldiği Türkiye'de daha önceden tanıştığı ileri sürülen kişiler tarafından kaçırıldı. Ailenin polise haber vermesiyle İranlı iş adamının izini Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulan polis ekipleri Gırnavaz Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde bir eve operasyon düzenledi. İran uyruklu iş adamı, sabah saatlerinde Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonla sağ olarak kurtarıldı. Nusaybin Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen Nejad'ın tedavisi sürüyor.

"ALLAH TÜRK DEVLETİNDEN RAZI OLSUN"



85 gündür rehin tutulduğunu ileri süren İran uyruklu iş adamı, sağ olarak kurtarıldığı için Nusaybin polisine teşekkür ederek; "Allah Türk devleti ve Türk polisinden razı olsun. Benim için çok zahmet çektiler, canımı kurtardılar" dedi.



İranlı iş adamını kaçırdıkları ve rehin tuttukları ileri sürülen 8 kişi ise Nusaybin polisi tarafından gözaltına alındı. Şahısların emniyet müdürlüğündeki sorguları devam ediyor.