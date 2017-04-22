operasyonu: 6 gözaltı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 22.4.2017 11:42 Güncelleme Tarihi: 22.4.2017 11:44
Elektronik sigara operasyonu: 6 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, yaklaşık bir milyon lira değerinde gümrük kaçağı ve aparatları ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü çılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde, gümrük kaçağı olduğu belirlenen ve aparatlarının satışa sunulacağı belirlendi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON DEĞERİNDE

Ekipler, önceden tespit ettikleri 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, yaklaşık bir milyon lira değerinde 26 bin 267 gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili S.B, G.K, M.G, A.K, A.D ve H.D. gözaltına alındı. Haklarında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Etmek' suçundan işlem yapılan şüpheliler serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektronik sigara operasyonu: 6 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz